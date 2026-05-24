Anses confirmó un pago de las Becas Progresar para el martes 26

En medio de consultas por demoras y fechas de cobro, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó en su página oficial que el martes 26 de mayo de 2026 realizará un pago a titulares de Becas Progresar. El mismo corresponde a estudiantes que tenían montos adeudados del programa.

Si bien Anses fijó el pago para el martes 26 de mayo, algunos beneficiarios ya recibieron el dinero. Esto ocurrió debido a que Mercado Pago adelantó las acreditaciones para quienes cobran Becas Progresar mediante dicha plataforma.

El beneficio está dirigido a jóvenes que cursan estudios obligatorios, superiores, enfermería y formación profesional, siempre que cumplan con los requisitos académicos y socioeconómicos exigidos por la Secretaría de Educación.

Según informó oficialmente el organismo, el depósito corresponde a estudiantes que ya fueron aprobados dentro de la convocatoria 2026 y tienen la prestación activa para este ciclo lectivo.

La acreditación se deposita de forma directa en la cuenta bancaria declarada por cada estudiante al momento de la inscripción.

El programa alcanza a distintas líneas:

Progresar Obligatorio, para estudiantes de entre 16 y 24 años.

Progresar Superior, destinado a estudiantes terciarios y universitarios.

Progresar Enfermería, para quienes cursan esa carrera estratégica.

Progresar Trabajo, orientado a formación profesional y capacitación laboral.

En algunas modalidades, el límite de edad puede ampliarse según la situación personal y socioeconómica del beneficiario.

CÓMO CONSULTAR SI COBRÁS LAS BECAS PROGRESAR

Los estudiantes pueden verificar si tienen una fecha de pago asignada desde la página oficial de Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También es posible consultar el estado de la beca desde la plataforma oficial de Progresar, donde se informa si la solicitud fue aprobada, observada o rechazada.