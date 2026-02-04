Un joven murió electrocutado, tras intentar robar cables de alta tensión

Un joven de 21 años murió este martes por la tarde, al recibir una descarga eléctrica cuando robaba cables en la zona oeste de Sáenz Peña.

El sujeto pretendía cortar un cable de alta tensión de la red de distribución de energía de Secheep.

Ocurrió en la intersección de las calles 1 y 68, en el barrio Tiro Federal Prolongación. Fue identificado como Gonzalo Serrano, de 21 años, domiciliado en el mismo barrio.

Un llamado alertó a la Policía y al arribar la comisión policial lo encontró tendido en el suelo, inerte. El equipo médico de emergencia que acudió al lugar confirmó que ya estaba muerto.

Los testigos dijeron que pretendía robar un tramo de cable por lo que decidió trepar al poste y cortarlo con una tenaza. La herramienta no tenía la aislación correspondiente, y recibió una descarga fulminante que lo derribó.

El cuerpo fue trasladado al Hospital 4 de Junio para la práctica de la autopsia de rigor.