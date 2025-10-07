Una patota agredió a un chico de 14 años: no hay detenidos

Este martes a la mañana, alrededor de las 8.15, personal de la Comisaría Segunda de Sáenz Peña intervino en un hecho de violencia entre jóvenes, en la calle 28, entre 11 y 13 del barrio 1° de Mayo.

La Policía tomó conocimiento del mismo a través de un video viralizado, donde se observa una pelea en el lugar de mención, que habría ocurrido el domingo pasado, a la madrugada.

En ese momento, varias personas se dispersaron antes del arribo de la prevención, por lo cual no fueron identificados.

Sin embargo, los efectivos se entrevistaron con una ciudadana que trabaja en el autoservicio «Sara», quien manifestó que momentos antes del arribo policial se habría producido un desorden entre varios jóvenes, pero que se habrían dispersado momentos antes.

Asimismo, se estableció que no hubo ingreso de lesionados provenientes de esta dirección en el Hospital local.

Posteriormente, mediante averiguaciones en el lugar, se logró identificar a la madre del chico agredido, de 49 años, a quien se la invitó a radicar el correspondiente escrito.

La mujer aseguró que es madre de un chico de 14 años, a quien el domingo, cerca de las 5:30, el mismo salía de un cumpleaños, cuando discutió con otro adolescente, quien cursa en otro año del mismo colegio (Bachillerato Nº3).

Además, dijo que se metieron más personas, por lo que su hijo trató de huir por calle 28, pero fue alcanzado metros más adelante en el autoservicio «Sara». Allí, cayó al piso y fue golpeado por varios jóvenes. Fueron identificados siete de ellos.

Examinado por el médico policial de turno, se informa que las lesiones son de carácter leve. Consultado con el fiscal, dispuse que se investigue y se identifique a los sindicados como autores; que se remita copia del presente a UPI y se eleven actuaciones a esa instancia.