Anses: se puede solicitar una pensión para adultos mayores en forma digital
En el marco del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano, en línea con el Gobierno nacional, Anses informa que ahora las personas pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) en forma cien por ciento digital, ágil y sin moverse de su casa.
Esta nueva modalidad está disponible a través de Mi Anses, las 24 horas, lo que permite realizar el trámite ingresando a través de una computadora o desde un celular.
La PUAM garantiza una cobertura previsional a quienes tengan 65 años o más y no cobren jubilación o pensión de un organismo nacional, de cajas o institutos provinciales o municipales, ni prestación por desempleo.
Es importante aclarar que, antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi Anses.
PASO A PASO
- Ingresar a Mi Anses, verificar los datos de contacto y domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal > Domicilio y datos de contacto.
- Seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Seguir los pasos indicados.
- Finalmente, el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente.
El seguimiento del trámite podrá llevarse a cabo desde Mi Anses, opción Información Personal > Consulta de expediente.
SOBRE LA PUAM
Esta prestación de carácter vitalicio y no contributivo es equivalente al 80 por ciento de un haber mínimo y se actualiza, mensualmente, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud, servicios de PAMI y asignaciones familiares (por Hijo/Hijo con Discapacidad, por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).