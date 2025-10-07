Ataque a machetazos : un herido grave y dos detenidos

Según informaron fuentes policiales, J.N.F., de 27 años, llegó al Centro de Salud «Río Araza» con cortes profundos en su mano derecha, acusando a un conocido apodado «Choli» como el autor de la agresión. Rápidamente fue derivado al hospital Perrando, donde el diagnóstico médico confirmó lesiones graves: heridas cortantes con los tendones de la mano expuestos, por lo que debió pasar directo al quirófano.

La policía desplegó un operativo en distintos barrios de la zona y, cerca de las 10.30, logró detener a R.R.LL., de 33 años, identificado como «Choli«, y a F. A.P., de 25 años, acusado de haber colaborado con la fuga del atacante. Se secuestraron un machete de hoja filosa de 50 centímetros, que habría sido usado en el hecho, y una motocicleta que sirvió para escapar tras el ataque.

El hecho tomó aún más gravedad cuando se comprobó, mediante el sistema informático policial, que R.R.LL. tenía un pedido de captura activo por una causa de violencia de género , requerida por la Fiscalía de Género N° 11. Ambos detenidos quedaron a disposición de la justicia bajo la acusación de lesiones graves, y el machete junto a la moto quedaron incautados como pruebas del ataque.

La investigación continúa, mientras la víctima sigue internada recuperándose tras la cirugía en el hospital central.