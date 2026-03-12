Una familia necesitó casi $1,4 millones en febrero para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT) registró en febrero de 2026 un aumento del 2,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este incremento, una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños en edad escolar) necesitó $1.397.672 para no caer bajo la línea de pobreza.

El indicador, que mide el costo de los bienes y servicios básicos necesarios para un hogar, acumuló un incremento del 32,1% en los últimos 12 meses. La suba mensual quedó levemente por debajo de la inflación general de febrero, que fue del 2,9%.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, aumentó 3,2% durante febrero. De esta manera, una familia tipo necesitó $644.088 para cubrir únicamente las necesidades alimentarias básicas del mes.

INGRESOS NECESARIOS PARA NO SER POBRE

El INDEC también detalló los ingresos mínimos requeridos según el tipo de hogar:

Una persona: $452.321 para no ser pobre.

$452.321 para no ser pobre. Hogar de tres integrantes: $1.112.710.

$1.112.710. Familia tipo de cuatro personas: $1.397.672.

$1.397.672. Familia de cinco integrantes: $1.470.043.

INGRESOS PARA NO CAER EN LA INDIGENCIA

En cuanto a la línea de indigencia, los valores informados fueron:

Una persona : $208.443.

: $208.443. Familia de tres integrantes: $512.769.

$512.769. Familia de cuatro integrantes: $644.088.

$644.088. Hogar de cinco personas: $677.439.