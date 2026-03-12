Una familia necesitó casi $1,4 millones en febrero para no ser pobre
La Canasta Básica Total (CBT) registró en febrero de 2026 un aumento del 2,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este incremento, una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños en edad escolar) necesitó $1.397.672 para no caer bajo la línea de pobreza.
El indicador, que mide el costo de los bienes y servicios básicos necesarios para un hogar, acumuló un incremento del 32,1% en los últimos 12 meses. La suba mensual quedó levemente por debajo de la inflación general de febrero, que fue del 2,9%.
Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, aumentó 3,2% durante febrero. De esta manera, una familia tipo necesitó $644.088 para cubrir únicamente las necesidades alimentarias básicas del mes.
INGRESOS NECESARIOS PARA NO SER POBRE
El INDEC también detalló los ingresos mínimos requeridos según el tipo de hogar:
- Una persona: $452.321 para no ser pobre.
- Hogar de tres integrantes: $1.112.710.
- Familia tipo de cuatro personas: $1.397.672.
- Familia de cinco integrantes: $1.470.043.
INGRESOS PARA NO CAER EN LA INDIGENCIA
En cuanto a la línea de indigencia, los valores informados fueron:
- Una persona: $208.443.
- Familia de tres integrantes: $512.769.
- Familia de cuatro integrantes: $644.088.
- Hogar de cinco personas: $677.439.