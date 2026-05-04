Ya está en Argentina el Laverap para perros: cuánto cuesta

Llegó a la Argentina el Laverap para perros, llamado Lavakan, que se presenta como una solución ante la para nada sencilla misión de bañar a una mascota. Opera desde una cabina de baño de acero inoxidable, y el perro entra solo, sin forcejeos ni secadores que asustan .

No hay plásticos ni superficies con bordes peligrosos. El sistema de secado utiliza doble turbina silenciosa, diseñada específicamente para reducir los decibeles y evitar el estrés auditivo de los secadores tradicionales.

El proceso puede durar entre 30 minutos y una hora según el tamaño, el tipo de pelo y el comportamiento de cada perro. El sistema admite tres modalidades de operación: autoservicio completo, donde el propio dueño de la mascota gestiona todo el proceso; un esquema mixto con asistencia del operador; o bien un uso manual cuando la situación lo requiere.

Además, incluye ozonoterapia, una terapia natural que combina ozono y oxígeno, y ofrece efectos antioxidantes, bactericidas y cicatrizantes. Combina ese tratamiento con shampoos 100% veganos, formulados según el tipo y largo de pelo de cada animal.

La inversión total por cabina, con el equipo, la instalación y la adecuación del local, se ubica entre USD 55.000 y USD 75.000. El tiempo estimado de recupero es de tres años, y la empresa asegura que el equipo puede amortizarse con tan solo un baño diario. El ticket promedio que paga el consumidor final varía según el tamaño de la mascota, pero ronda los $45.000 por baño.

En Argentina, su negocio arrancó este año con una base operativa en el barrio de Palermo, sobre la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz 3173, donde ya funcionan 3 cabinas.