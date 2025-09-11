Un vecino de La Tigra fue hallado muerto dentro de un pozo tras su desaparición

La denuncia fue radicada por uno de sus hijos en horas de la mañana, al advertir que Báez no había regresado a su domicilio tras finalizar su jornada laboral. A partir de allí se montó un operativo policial que incluyó recorridas por distintos puntos de la ciudad y entrevistas con vecinos, quienes aseguraron haberlo visto caminando por la zona de la ex cooperativa La Unión.

El hallazgo

Cerca de la medianoche, efectivos policiales llegaron hasta un predio donde se ubica un pozo profundo con agua. En el lugar observaron prendas que flotaban en la superficie, lo que generó la inmediata intervención del Cuerpo de Bomberos de la Policía del Chaco y la notificación al fiscal de turno de Sáenz Peña.

Tras un procedimiento de rescate, los bomberos lograron extraer el cuerpo sin vida de Báez, el cual fue reconocido en el lugar por familiares. El Gabinete Científico del Poder Judicial, encabezado por el perito Ariel Darocas, realizó las pericias correspondientes y levantó elementos de la escena para determinar las circunstancias del hecho.

Investigación en curso

La Fiscalía dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Sáenz Peña para la autopsia, que permitirá establecer con precisión las causas y el horario de la muerte. Si bien la principal hipótesis apunta a un accidente, no se descartan otras posibilidades que puedan haber derivado en una muerte violenta.