Marioni: “Tenemos Los Pies Sobre La Tierra, Pero No Le Podemos Pedir Al Hincha Que No Se Ilusione”

El entrenador del Club Atlético Sarmiento agradeció el acompañamiento de la parcialidad y adelantó que el próximo paso es ganar el domingo ante Mitre en el Centenario, porque se aspira a terminar primeros en la reválida. “Estoy muy orgulloso del equipo, del club y de su gente”, destacó.

Y Sarmiento va. A un paso de culminar la Reválida del Torneo Federal A, donde los objetivos de salvar la categoría y meterse en los playoff por el segundo ascenso se cumplieron con creces, Roberto Marioni, director técnico del Decano, destacó la labor de sus dirigidos y agradeció el acompañamiento de los hinchas durante todo el certamen. “Estoy muy orgulloso del grupo. Los muchachos entendieron a la perfección las consignas que les dieron para poder lograr la meta trazada”, señaló, en tanto que destacó que para ello fue “clave el respaldo que tanto los simpatizantes como socios y dirigentes le dieron al equipo”.

En esa línea, el entrenador Aurirrojo celebró el acompañamiento de la gente que se ilusiona con dar pelea en los playoff. “El hincha de Sarmiento es muy pasional. Nosotros trabajamos para cumplir los objetivos y tenemos los pies sobre la tierra, pero no le podemos decir al hincha que no se ilusione”, resaltó en diálogo con la prensa.

Asimismo, destacó que sus dirigidos vienen desarrollando un juego con mucha personalidad en cada presentación “lo cual es reconfortante. Tenemos una idea importante en cuanto a juego asociado y gracias a Dios nos acompañan los resultados, y eso nos permite trabajar con más confianza”, resaltó.

Sarmiento se medirá este domingo, desde las 15 horas, ante Bartolomé Mitre de Posadas, Misiones, por la última fecha de la zona B de la Reválida del torneo Federal “A”. El “Deca”, ya clasificado, se ubica segundo en la tabla de posiciones, por debajo de Boca Unidos por solo dos puntos. Si obtiene un triunfo y los correntinos pierden, podría terminar en la cima de los clasificados. “La idea es terminar primeros para recibir en los playoff algún equipo que esté un poco más en caída. Igualmente nos preparamos para salir a ganar todos los partidos. Eso implica no especular. Lo que nos toque nos tocará”, dijo.

LA ILUSIÓN DE LA GENTE

Más allá de que en la previa del torneo, muchos daban nulas chances a Sarmiento de ser protagonista en la zona de arriba, con un plantel humilde y mucho trabajo, el Decano fue superando metas hasta lograr los objetivos de salvar la categoría (primero) y pelear por el segundo ascenso (segundo).

La situación implica que sea casi imposible que la parcialidad aurirroja no mantenga intacta la ilusión de ascender. “Lo que es imposible no se puede torcer. No le podemos pedir al hincha que no se ilusione, porque además, se lo merecen”, señaló Marioni. “Más allá de eso, nosotros tenemos que ser un poco más realistas, trabajar en el día a día. En lo inmediato, la idea es ganar el domingo y terminar primeros en la reválida para llegar mejores posicionados a los playoff”, reiteró.

El entrenador resaltó el andar del plantel en lo que va de la competencia. “Este equipo tiene muchas virtudes, y me cuesta desmenuzar cada una de ellas. Más allá de eso, entiendo que nuestras principales armas son el juego asociado, y la capacidad para decidir en qué momento y en qué zona atacar. Tenemos paciencia para manejar los ataques, solo nos faltaría un poco más de concentración. Sinceramente estoy muy orgullosos de los muchachos”, agregó.

Para finalizar y refiriéndose a la Comisión Directiva y el público Decano, aseguró “Tengo palabras de agradecimiento, no solamente para la comisión directiva que es la que está con nosotros en el día a día, al igual que los empleados del club que me recibieron de la mejor manera, con mucho profesionalismo. Sino también para la gente que nos apoya en cada partido. Me gustaría cerrar de la mejor forma esta Reválida donde de 8 partidos ganamos 5. Sin lugar a dudas es una muy buena campaña la que está llevando adelante todo el plantel”, manifestó.

El elenco chaqueño disputó ocho partidos en la Reválida, obteniendo 16 puntos, producto de 5 victorias, 2 derrotas y 1 empate. De ganarle a Mitre y que Boca Unidos tropiece de local, clasificará a la siguiente ronda como el mejor de la zona.