Un nuevo ciclo que comienza en Tres Isletas

La intendente de Tres Isletas, Marcela Duarte, acompañó el inicio del ciclo lectivo 2026 en el Nivel Inicial junto a la supervisora Prof. Norma Silva.

La jornada se desarrolló en el Jardín de Infantes N°93 Don Carlos Palacios y el Jardín de Infantes N°38 Carolina Agazzi, donde compartieron este momento especial con directivos, docentes, familias y, principalmente, los niños y niñas que comienzan una nueva etapa.

Con sonrisas, abrazos y actividades recreativas, se dio apertura a un año que promete estar lleno de aprendizajes, juegos y nuevas experiencias. Desde el municipio destacaron que cada inicio de clases renueva el compromiso con la educación y el acompañamiento a las primeras infancias.

Finalmente, la jefa comunal expresó sus deseos de que toda la comunidad educativa transite un ciclo lectivo 2026 colmado de crecimiento, alegría y momentos inolvidables, reafirmando la importancia de trabajar de manera conjunta por el desarrollo de los más pequeños.