Convocatoria abierta para «Imago», nueva coproducción del Teatro Nacional Cervantes y el Instituto de Cultura del Chaco

El Instituto de Cultura del Chaco, en articulación con el Teatro Nacional Cervantes (TNC), anuncia la apertura de la convocatoria para el proyecto teatral «Imago». La obra, escrita por Gladis Gómez y dirigida por José Luis Valenzuela, es el segundo proyecto seleccionado dentro del prestigioso programa federal Produce en el País 2026.

Esta coproducción entre ambas instituciones tendrá su estreno en el mes de julio en el Complejo Cultural Guido Miranda. Como parte del proceso de producción, se convoca a actores y actrices radicados en Resistencia y zonas aledañas para participar de las audiciones que conformarán el elenco local.

El perfil de búsqueda está orientado a artistas con fuerte presencia escénica y sólida formación en danza, expresión corporal o teatro físico. Asimismo, se valorará la experiencia en manipulación de títeres o, en su defecto, la disponibilidad para ejercitar dicha técnica durante el proceso.

Inscripción y bases

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 11 de marzo a las 23:59 (cierre definitivo). La inscripción se realiza de manera virtual a través de los canales oficiales.

Bases y condiciones: https://www.teatrocervantes.gob.ar/noticias/convocatoria-imago-chaco/

Formulario de inscripción:

https://convocatorias.teatrocervantes.gob.ar/campania/61/program_registrations/new?locale=es

Produce en el País

Este programa del Teatro Nacional Cervantes tiene como objetivo fomentar la producción teatral federal, integrando equipos artísticos de diversas provincias y promoviendo el intercambio profesional entre el teatro nacional y los organismos de cultura locales.