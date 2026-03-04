Apertura N°43 de Sesiones Ordinarias en La Escondida

El intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, encabezó este martes 3 de marzo la Apertura N°43 de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante Municipal, dejando formalmente inaugurado el período legislativo 2026.

Durante su mensaje, el jefe comunal reafirmó el compromiso de la gestión con el orden, el trabajo y la dedicación como pilares fundamentales para el crecimiento de la localidad.

En su discurso, Caballero realizó un repaso de los logros alcanzados en los últimos años y planteó los principales desafíos que deberá afrontar el municipio en el camino hacia el desarrollo y el fortalecimiento institucional.

El intendente destacó especialmente el rol de la comunidad en cada avance conseguido, reconociendo el esfuerzo diario de docentes, comerciantes, trabajadores, jóvenes y familias que sostienen el progreso de la ciudad.

“Sigamos trabajando, sigamos construyendo juntos la ciudad que soñamos”, expresó al cierre del acto, convocando a la unidad y al compromiso colectivo para consolidar un futuro con más oportunidades para todos los vecinos.