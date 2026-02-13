Un motociclista perdió la vida tras chocar contra una camioneta estacionada

Cerca de las 15:30 de este jueves, se registró un accidente de tránsito con desenlace fatal sobre la Avenida 9 de Julio al 2640 de Resistencia. En el lugar, un motociclista chocó contra una camioneta estacionada.

La víctima circulaba en una Motomel de 150 cilindradas cuando embistió la parte de atrás de una camioneta sin ocupantes. A causa del impacto, el hombre quedó tendido sobre el pavimento.

Testigos del hecho alertaron al servicio 911 sobre lo ocurrido. Los paramédicos llegaron a los pocos minutos, pero lamentablemente confirmaron que el implicado ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía en turno ordenó la intervención del Gabinete Científico y de los Bomberos, quienes estuvieron a cargo del traslado del cuerpo al Instituto Médico de Ciencias Forenses, donde se realizará la debida autopsia para conocer las circunstancias que llevaron al accidente.