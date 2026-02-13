Continúan los trabajos de Secheep tras fallas eléctricas provocadas por fuertes vientos

La empresa provincial Secheep informó que sus cuadrillas técnicas continúan desplegadas en el área metropolitana para reparar las fallas ocasionadas por los fuertes vientos registrados durante la tarde.

Según detallaron, las ráfagas provocaron cortes de energía y desperfectos en distintos sectores, afectando a usuarios de la Zona Centro, Villa Río Negro y la Ruta Nacional N° 11 (sector Vital – Ñu Porá). También se reportaron inconvenientes en el sector Centro-Oeste, donde se produjo una falla en una celda del Centro de Distribución.

Además, los cortes alcanzaron a barrios de Fontana (Cacui y San Pantaleón), así como San Cayetano, Zampa, y localidades como Barranqueras, La Lomas, Las Lomitas y Villa Fucksman.

Desde la empresa energética indicaron que todas las cuadrillas se encuentran trabajando para restablecer el servicio de manera progresiva en las zonas afectadas. Los daños incluyen cables cortados y postes caídos como consecuencia de las ráfagas.

Finalmente, Secheep pidió disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y aseguró que continuará informando sobre la evolución de los trabajos a través de sus canales oficiales.