Informaron la disponibilidad de los listados definitivos para interinatos y suplencias docentes

187707w850h478c.jpg

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, comunica a los docentes de Nivel Inicial de toda la provincia que ya se encuentran publicados los listados definitivos de Interinatos y Suplencias, correspondientes al Período Ordinario A.

Dichos listados forman parte del proceso administrativo previsto para la cobertura de cargos docentes y garantizan la transparencia y el orden en la asignación de interinatos y suplencias en el nivel inicial del sistema educativo provincial.

Los interesados podrán acceder a la información de manera digital a través de Tu Gobierno Digital, ingresando a la Aplicación SIE, en el apartado Juntas – Listados Vigentes, donde se encuentran disponibles para su consulta permanente.

Asimismo, quienes deseen realizar la notificación de forma presencial podrán hacerlo en la sede de la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, ubicada en Gobernador Bosch N° 99 – Nave 1, en la ciudad de Resistencia, en el horario de 9 a 16, donde también podrán evacuar consultas vinculadas al proceso.

Desde el Ministerio de Educación se recuerda a los docentes la importancia de revisar detenidamente los listados publicados, verificar la correcta consignación de los datos personales y antecedentes, y cumplir con los plazos y procedimientos establecidos para las instancias posteriores.

 

