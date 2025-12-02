Resistencia: un joven de 17 años permanece en estado grave tras un disparo accidental; un amigo fue detenido

Un grave hecho se registró durante la madrugada de este martes en una vivienda ubicada en calle Sica al 750 de Resistencia, donde un adolescente de 17 años resultó herido de arma de fuego. El episodio ocurrió cerca de las 2:30 y derivó en la detención de un joven de 19 años, identificado como E. I. E.

Según informaron fuentes policiales, Enciso declaró de manera espontánea que el disparo se produjo de forma accidental mientras le mostraba un arma de fuego a su amigo, G. G., de 17 años. El proyectil impactó en el pecho del adolescente, quien fue trasladado de urgencia al hospital.

Tras una cirugía compleja, el equipo médico diagnosticó post operatorio luego de esternotomía, rafia cardíaca del ventrículo izquierdo y rafia pulmonar izquierda, con proyectil alojado, indicando además que el paciente permanece con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

Durante el procedimiento policial, y con autorización de la madre del detenido, personal del Gabinete Científico ingresó al domicilio y secuestró un revólver calibre 22, un cartucho percutado y una caja con 32 municiones calibre 22 marca Orbea. También se incautó un teléfono iPhone 11, entregado por el hermano del aprehendido, y las prendas de vestir de la víctima aportadas por el hospital para análisis pericial.

La Fiscalía dispuso la aprehensión del joven Enciso mientras avanza la investigación por el delito de supuestas lesiones graves con arma de fuego. En el marco de la causa se recepcionaron varias declaraciones testimoniales, incluyendo las de familiares de ambos jóvenes.

El hecho continúa siendo investigado con intervención del Gabinete Científico, el Departamento de Investigaciones y la Fiscalía en turno.