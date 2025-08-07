«La Libertad Avanza»: el oficialismo chaqueño presentó su alianza de cara a octubre

422779w752h406c.jpg

A horas del cierre del plazo para la presentación de alianzas de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el oficialismo presentó la suya, que se llamará «La Libertad Avanza», en lo que será un acuerdo que fue sellado «por representantes de distintas fuerzas políticas provinciales, con el objetivo de presentar una propuesta unificada a la ciudadanía chaqueña».

De esta forma, y tal como era esperado, el oficialismo repetirá la coalición que lo representó el 11 de mayo, cuando el gobernador Leandro Zdero cerró un acuerdo con el partido de Javier Milei para las elecciones provinciales. En ese entonces, lograron un primer puesto con el 45% de los votos.

La alianza estará conformada por los partidos La Libertad Avanza – Distrito Chaco, Unión Cívica Radical – Distrito Chaco, PRO – Distrito Chaco, Acción Chaqueña y Bases y Principios del Chaco.

«La sintonía entre Nación y Provincia es vista por los integrantes de esta alianza como una oportunidad histórica para consolidar un verdadero cambio de época», indicaron en un comunicado.

Finalmente, mencionaron que próximamente darán a conocer la plataforma programática conjunta y los primeros lineamientos de campaña.

