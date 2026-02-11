Última noche del show de comparsas en Corrientes

Después de muchas noches a pura emoción, donde la Ciudad de Corrientes fue escenario de muchos festivales comparseros, hoy será la última jornada del Show de Comparsas de los Carnavales de Corrientes se realizará, como en ediciones anteriores, será en el Anfiteatro Cocomarola. El espectáculo comenzará a las 21.

Esta jornada marca el cierre de una de las propuestas artísticas más destacadas del calendario oficial en Corrientes, con la participación de los grupos comparseros desplegando coreografías, música, trajes y puestas escénicas. Se espera una gran convocatoria, tal como en las fechas anteriores.

Orden de presentación:

21.00: Sapucay

22.35: Arandú Beleza

00.05: Copacabana

01.35: Ara Berá