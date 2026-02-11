Trump convocó a presidentes latinoamericanos a una cumbre

187272w850h478c.jpg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a presidentes latinoamericanos a una cumbre en Miami que se realizará el 7 de marzo, con el objetivo de articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina .

Fueron invitados los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa;  y de Honduras, Tito Asfura.

Los mandatarios invitados expresaron su alineación ideológica con Trump y se mostraron como socios estratégicos de Estados Unidos.

El objetivo es tumabr la ambición del presidente de China, Xi Jimping, para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina.

Internacionales

asd

Cuba advirtió que se quedó sin combustible para las aerolíneas internacionales que operan en la isla

golpe-comando-el-sur-italia

Golpe comando de película en Italia: explosiones, balas y detenidos en un violento robo a un camión blindado en plena autopista

1366x768_cmsv2_9281635d-417c-5cca-89d7-9deb60aa1730-9643103

Los europeos son cada vez más ricos, pero ¿lo nota su bolsillo?