El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a presidentes latinoamericanos a una cumbre en Miami que se realizará el 7 de marzo, con el objetivo de articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina .

Fueron invitados los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Honduras, Tito Asfura.

Los mandatarios invitados expresaron su alineación ideológica con Trump y se mostraron como socios estratégicos de Estados Unidos.

El objetivo es tumabr la ambición del presidente de China, Xi Jimping, para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina.