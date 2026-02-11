Abordaje territorial para las familias en Samuhú

Hoy se llevó a cabo una Jornada Territorial y Recreativa en Samuhú, destinada a acercar servicios y programas a la comunidad, se entregaron mochilas, guardapolvos, elementos escolares y útiles para acompañar el inicio del ciclo lectivo 2026. Todo en el marco del nuevo CDI inaugurado en esa localidad.

Leandro Zdero acompañó hoy el abordaje territorial y destacó la importancia de este tipo de iniciativas integrales. “Abordar en diferentes localidades operativos que no solo son recreativos, sino que incluyen salud, con vacunación para los chicos que ingresan a la escuela y para quienes deben continuar con el calendario, es muy importante”, comentó el gobernador.

La actividad se desarrolló en la EEP N° 74 y permitió a los vecinos realizar gestiones y recibir asesoramiento sobre programas como Ñachec, Soy Joven, Salud, Deportes, Dejando Huellas, entre otros. Durante la jornada, los asistentes accedieron a un espacio informativo donde se brindó orientación y detalles sobre los distintos programas y servicios disponibles, promoviendo una mayor comprensión y aprovechamiento de las políticas públicas vigentes.