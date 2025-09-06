Truco de chef: cómo picar perejil sin usar cuchillo
Con un truco de cocina muy simple, puedes picar hierbas frescas y naturales como el perejil, el cilantro o el romero sin tener que usar un cuchillo. Toma nota y presta mucha atención a este procedimiento barato, sencillo y efectivo.
Paso a paso: el truco para picar perejil sin usar cuchillo
Normalmente, cortamos el perejil y hierbas afines en la cocina de la misma forma, con un cuchillo y sin ningún truco. Sin embargo, los métodos convencionales a veces son un poco peligrosos, más aún si no tenemos mucha experiencia en la cocina.
Existe un truco de cocina muy simple y seguro, perfecto para picar perejil sin rebanarte los dedos. Para este truco vas a necesitar: un ramo de perejil y unas tijeras.
- Es importante destacar, antes de comenzar con el truco, que el perejil siempre se tiene que cortar en seco. Cuando mojamos el perejil es mucho más difícil picarlo.
- Coloca el perejil atado con un cordel formando un cilindro. Utiliza las tijeras para recortar el alimento. Coloca un recipiente debajo para que el perejil caiga.
También puedes picar el perejil con las manos, aunque queda mucho más rústico y desparejo. Lo mejor es realizar el truco de las tijeras y evitar cuchillos filosos.
Cuáles son las propiedades y beneficios del perejil
El perejil es un alimento verde y vegetal que se puede cultivar en casa, en una huerta o comprar directamente fresco en la verdulería. También puedes congelar el perejil picado en pequeños cubos y mantenerlo en el freezer hasta que necesites preparar alguna receta.
El perejil, como muchas hierbas verdes, posee grandes beneficios para la salud. Este alimento es originario de la Antigua Grecia y Roma, donde se utilizaba principalmente con fines medicinales, en rituales y como diurético contra los efectos de las bebidas alcohólicas.
El nombre perejil proviene del griego y significa «apio de piedra», en la actualidad, se utiliza en múltiples recetas saladas, frías o calientes y en algunos jugos verdes. Dentro de sus principales beneficios destacan los siguientes:
- El perejil es bueno para la digestión. Es un alimento con bastantes fibras, buenas para el tránsito intestinal.
- Es un alimento antiinflamatorio. Contiene vitamina C y otros nutrientes que disminuyen la inflamación.
- El perejil es un producto natural rico en minerales. Contiene hierro y zinc, dos elementos beneficiosos para la sangre y los glóbulos rojos.
- Finalmente, el perejil puede ser utilizado como diurético natural para limpiar los riñones y estimular la función renal.