Chorotis entregó un tanque de agua en Paraje Tres Mojones

La Municipalidad de Chorotis informó la entrega de un tanque de almacenamiento de agua en el Paraje Tres Mojones, como parte de una gestión articulada entre el intendente Ariel Hofstetter, organismos provinciales y entidades internacionales.

La iniciativa se concretó en coordinación con UNICEF, el Gobierno de la Provincia del Chaco —a través del Ministerio de Desarrollo Humano— y el programa ÑACHEC, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso y resguardo seguro del agua para las familias del paraje.

Desde el municipio destacaron que esta acción fortalece el bienestar comunitario y contribuye a elevar la calidad de vida en zonas rurales, reafirmando el compromiso de continuar gestionando soluciones concretas para cada localidad y paraje del ejido municipal.