Tres Isletas entregó 24 nuevos títulos de propiedad a familias de la localidad

La Municipalidad de Tres Isletas avanzó en el proceso de regularización dominial con la entrega de 24 nuevos títulos de propiedad a familias de la comunidad.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que cada uno de estos documentos representa tranquilidad, seguridad jurídica y la posibilidad de proyectar un futuro con mayor estabilidad habitacional para los beneficiarios.

Asimismo, señalaron que detrás de cada título existe un trabajo sostenido que incluye relevamientos territoriales, mensuras y acompañamiento legal, acciones fundamentales para garantizar el acceso formal a la vivienda.

Con estas entregas, el municipio continúa fortaleciendo políticas destinadas a ampliar derechos y consolidar el acceso a la propiedad para los vecinos, promoviendo mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades para las familias de Tres Isletas.