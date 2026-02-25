Napenay anunció un paquete de beneficios para trabajadores municipales

La Municipalidad de Napenay informó la implementación de un paquete integral de beneficios destinado al personal municipal, en el marco de las políticas orientadas a fortalecer el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Entre las medidas anunciadas, se confirmó un incremento salarial escalonado del 10%, que será aplicado en los haberes de los próximos meses con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo del personal.

Ayuda escolar y kits educativos

Como parte del acompañamiento al inicio del ciclo lectivo, el municipio otorgará una Ayuda Escolar de $100.000 por hijo de trabajador municipal. En tanto, para hijos con discapacidad, el monto ascenderá a $400.000, contemplando así las necesidades específicas de cada familia.

Este beneficio será abonado a quienes hayan presentado el certificado escolar correspondiente al cierre del ciclo lectivo 2025.

Además, se realizará la entrega de kits escolares para cada hijo del personal municipal, abarcando todos los niveles educativos, desde Inicial hasta Universitario, con el propósito de garantizar el acceso a los elementos necesarios para el desarrollo académico.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que estas medidas representan un esfuerzo significativo de la administración local y constituyen un hecho sin precedentes, al tratarse de la primera vez que se implementa un acompañamiento integral, directo y simultáneo de estas características para la familia municipal.