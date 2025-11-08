El Sauzalito: el intendente Jorge Monzón saludó a los trabajadores municipales en su día

El intendente de El Sauzalito, Jorge Monzón, envió un cálido saludo a los trabajadores municipales al conmemorarse el Día del Empleado Municipal, destacando su dedicación diaria y el compromiso con el desarrollo de la localidad.

“A todos los hombres y mujeres que trabajan incansablemente para mantener nuestro pueblo limpio, seguro y hermoso, les deseamos un feliz día”, expresó el jefe comunal.

Monzón resaltó además la importancia del rol municipal en el bienestar de la comunidad, agradeciendo “la labor fundamental que cada empleado desempeña para que El Sauzalito siga creciendo”.

El mensaje culminó con un reconocimiento al esfuerzo cotidiano del personal municipal e invitando a los trabajadores a disfrutar de su jornada especial.