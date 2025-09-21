El Sauzalito refuerza el acompañamiento a vecinos con pensiones por invalidez suspendidas

El Municipio de El Sauzalito puso en marcha un operativo especial de acompañamiento para vecinos y vecinas que vieron suspendida su Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez, un beneficio que resulta vital para muchas familias de la región. La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Acción Social, a cargo de Leonela Miranda, y busca garantizar que cada beneficiario pueda cumplir con los requisitos solicitados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para la restitución del beneficio.

Durante la última semana, el equipo municipal se trasladó hasta la delegación de Wichí El Pintado, una de las comunidades más alejadas de la cabecera municipal, para acercar la asistencia de manera directa. Allí se brindó asesoramiento personalizado, con el fin de orientar a las personas afectadas en la reunión y presentación de la documentación exigida, paso indispensable para que ANDIS evalúe y restituya las pensiones.

Según explicó Miranda, este trabajo de territorio “responde a la necesidad de estar cerca de quienes más lo necesitan, especialmente en un contexto en el que las distancias y las dificultades de traslado suelen convertirse en una barrera para el cumplimiento de trámites esenciales”. La funcionaria subrayó que el municipio se comprometió a acompañar a cada beneficiario en todo el proceso administrativo, evitando que la falta de información o de recursos impida el acceso a un derecho fundamental.

La suspensión de pensiones no contributivas por invalidez genera una grave preocupación en comunidades rurales y en poblaciones indígenas, donde estos ingresos representan muchas veces la única fuente de sustento para personas con discapacidades y sus familias. En este sentido, la presencia del Estado municipal en el territorio busca reducir el impacto social y económico que implica la interrupción de estos pagos.

Desde la gestión municipal recordaron que la estrategia de acompañamiento no se limita a un solo operativo, sino que continuará en otras delegaciones de El Sauzalito. “Queremos que todos los vecinos que atraviesan esta situación puedan regularizar su trámite y que el beneficio llegue nuevamente a sus hogares”, remarcaron.

El operativo, que combina asesoramiento técnico y contención social, refuerza el concepto de “Estado presente”, un lema que la actual administración municipal considera central para garantizar que ningún vecino quede desprotegido frente a los procesos burocráticos nacionales.

Con estas acciones, El Sauzalito no solo brinda una respuesta inmediata ante la suspensión de las PNC, sino que también consolida un modelo de gestión cercana y solidaria, que prioriza la inclusión y la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables de la comunidad.