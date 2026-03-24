Tres Isletas conmemoró el Día de la Memoria con un acto en Plaza Independencia

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En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la comunidad de Tres Isletas llevó adelante un acto conmemorativo en la Plaza Independencia, al cumplirse 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976.

La actividad incluyó el izamiento del pabellón nacional y la colocación de una ofrenda floral en el Mural de la Memoria, en homenaje a las víctimas de la represión durante la última dictadura militar.

Desde el municipio, encabezado por Marcela Duarte, destacaron la importancia de sostener viva la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos.

“A medio siglo, la memoria no es solo un recuerdo, sino una responsabilidad colectiva”, expresaron durante la jornada, subrayando la necesidad de mantener presente lo ocurrido para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

El acto reunió a autoridades locales y vecinos, en un espacio de reflexión y homenaje que buscó reconocer a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado y fortalecer los principios de memoria, verdad y justicia en la comunidad.

 

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