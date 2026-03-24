Castelli: el municipio avanza en la puesta en valor del Camping El Malá con mejoras ambientales y turísticas

El intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, recorrió el Camping El Malá junto a autoridades locales y representantes institucionales, en el marco de una agenda orientada a fortalecer este espacio recreativo y turístico de la ciudad.

Durante la visita, de la que también participó el presidente de la cooperativa COSAP, Agustín Detzel, se observaron los avances realizados en el predio y se proyectaron nuevas intervenciones para mejorar su infraestructura y servicios.

Entre las acciones destacadas, se colocaron carteles informativos sobre las especies autóctonas presentes en el lugar, incluyendo sus nombres científicos, con el objetivo de promover la educación ambiental y revalorizar la biodiversidad local. Asimismo, desde el área de Ambiente se impulsó la forestación de más de 120 árboles nativos, fortaleciendo el entorno natural del camping.

El recorrido contó además con la presencia de funcionarios municipales de distintas áreas, quienes acompañaron las tareas de planificación y seguimiento de este espacio, considerado estratégico para el esparcimiento de vecinos y visitantes.

Desde el municipio subrayaron que el Camping El Malá se consolida como uno de los principales atractivos de la ciudad, elegido por familias y jóvenes, y destacaron la importancia de continuar invirtiendo en su desarrollo para potenciar el turismo local y generar ámbitos de encuentro en contacto con la naturaleza.