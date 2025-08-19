Operativo policial en Barranqueras: recuperan moto robada y buscan a “Gasoil”

En la madrugada del martes 19 de agosto, personal de la Comisaría Segunda de Barranqueras, junto a efectivos de la 1ª, 3ª y 9ª de Resistencia, desplegaron un operativo que permitió recuperar una motocicleta denunciada como robada, aunque el principal sospechoso logró darse a la fuga.

La investigación se inició tras la denuncia de Diana Elizabet Segovia, de 45 años, domiciliada en Resistencia. La mujer aportó datos que señalaban como presunto autor a Cristian Pereyra, alias “Gasoil”.

Con esa información, los uniformados realizaron tareas en el barrio La Toma, pero finalmente pudieron establecer que el buscado se encontraría en una vivienda del barrio María Cristina, sobre calle Rissione .

Alrededor de las 22:15, los agentes visualizaron a un hombre sentado junto a una motocicleta blanca, similar a la vinculada con el hecho. Al intentar identificarlo, el sujeto notó la presencia policial y escapó por los domicilios linderos, abandonando el rodado en el lugar.

En el sitio se presentó Emerson Matías R, de 31 años, quien manifestó ser propietario de la motocicleta —una Honda Wave blanca, dominio A102HGP— y explicó que horas antes se la había prestado a su cuñado, Pereyra alias “Gasoil”.

El vehículo fue secuestrado por la Policía en presencia de un testigo hábil y trasladado a la dependencia para continuar con las actuaciones judiciales.

El sospechoso continúa prófugo y la investigación sigue en curso.