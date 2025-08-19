Tres Isletas celebra su 88° aniversario con el regreso de la tradicional Maratón “Corrida de Calles”

La ciudad de Tres Isletas vivió una jornada cargada de emoción, deporte y encuentro comunitario con el regreso de la clásica Maratón “Corrida de Calles”, que volvió a realizarse en el marco de los festejos por el 88° aniversario de la localidad que se cumplirá este martes 19.

El evento fue organizado por la E.E.S. Nº 12 “Juan Bautista Alberdi”, con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Isletas, y contó con una numerosa participación de atletas locales y corredores de distintos puntos de la provincia, lo que le dio al encuentro un espíritu integrador y competitivo.

Las calles de la ciudad se llenaron de color, entusiasmo y energía, con el aliento constante de los vecinos que se acercaron para acompañar a los maratonistas en cada tramo del recorrido. El clima festivo y la masiva concurrencia convirtieron a la maratón en uno de los momentos más destacados de la agenda de celebraciones por el nuevo aniversario.

Desde la gestión municipal encabezada por la intendenta Marcela Duarte remarcaron la importancia de recuperar esta competencia deportiva, que durante años formó parte de la tradición local y que vuelve a consolidarse como un símbolo de unión, esfuerzo y superación.

“El deporte es una herramienta de integración y de identidad comunitaria. Esta maratón no solo fue una carrera, sino una verdadera fiesta del pueblo que nos unió en el marco de los 88 años de nuestra ciudad”, destacaron desde el municipio.

La jornada concluyó con un reconocimiento a los corredores y a todas las instituciones y personas que hicieron posible el desarrollo del evento. Además, se invitó a la comunidad a seguir participando y a prepararse para la próxima edición, que promete continuar con el crecimiento y el prestigio alcanzado este año.

Los mejores momentos quedaron registrados en imágenes que ya se encuentran disponibles para el público en un álbum compartido a través de las redes oficiales de la municipalidad.