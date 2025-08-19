Tres Isletas celebra su 88° aniversario con el regreso de la tradicional Maratón “Corrida de Calles”

536181247_1185888686911345_3267929908149011220_n

La ciudad de Tres Isletas vivió una jornada cargada de emoción, deporte y encuentro comunitario con el regreso de la clásica Maratón “Corrida de Calles”, que volvió a realizarse en el marco de los festejos por el 88° aniversario de la localidad que se cumplirá este martes 19.

El evento fue organizado por la E.E.S. Nº 12 “Juan Bautista Alberdi”, con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Isletas, y contó con una numerosa participación de atletas locales y corredores de distintos puntos de la provincia, lo que le dio al encuentro un espíritu integrador y competitivo.

Las calles de la ciudad se llenaron de color, entusiasmo y energía, con el aliento constante de los vecinos que se acercaron para acompañar a los maratonistas en cada tramo del recorrido. El clima festivo y la masiva concurrencia convirtieron a la maratón en uno de los momentos más destacados de la agenda de celebraciones por el nuevo aniversario.

Desde la gestión municipal encabezada por la intendenta Marcela Duarte remarcaron la importancia de recuperar esta competencia deportiva, que durante años formó parte de la tradición local y que vuelve a consolidarse como un símbolo de unión, esfuerzo y superación.

“El deporte es una herramienta de integración y de identidad comunitaria. Esta maratón no solo fue una carrera, sino una verdadera fiesta del pueblo que nos unió en el marco de los 88 años de nuestra ciudad”, destacaron desde el municipio.

La jornada concluyó con un reconocimiento a los corredores y a todas las instituciones y personas que hicieron posible el desarrollo del evento. Además, se invitó a la comunidad a seguir participando y a prepararse para la próxima edición, que promete continuar con el crecimiento y el prestigio alcanzado este año.

Los mejores momentos quedaron registrados en imágenes que ya se encuentran disponibles para el público en un álbum compartido a través de las redes oficiales de la municipalidad.

Más Noticias

534525888_1091383976428704_8789169490205755501_n

Margarita Belén tuvo un fin de semana deportivo con representantes en distintas disciplinas

535544752_122274631322223682_7296573165792192736_n

El Sauzalito inauguró la 19ª Edición de la Copa Tres Fronteras

533662245_122228783174131145_1356804168860387413_n

La Escondida celebró con éxito el 3° Festival Regional del Guiso

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-08-18 at 22.07.33

Resistencia: detuvieron a un joven con pedido de captura por encubrimiento

536181247_1185888686911345_3267929908149011220_n

Tres Isletas celebra su 88° aniversario con el regreso de la tradicional Maratón “Corrida de Calles”

534525888_1091383976428704_8789169490205755501_n

Margarita Belén tuvo un fin de semana deportivo con representantes en distintas disciplinas

535544752_122274631322223682_7296573165792192736_n

El Sauzalito inauguró la 19ª Edición de la Copa Tres Fronteras

533662245_122228783174131145_1356804168860387413_n

La Escondida celebró con éxito el 3° Festival Regional del Guiso