Margarita Belén tuvo un fin de semana deportivo con representantes en distintas disciplinas

El deporte de Margarita Belén volvió a tener presencia en competencias regionales y nacionales a través de los representantes del Club Social Deportivo Municipal, quienes llevaron bien en alto el nombre de la localidad en diferentes escenarios.

Por un lado, Alejandro Sabao participó en un prestigioso torneo de tiro de hélice realizado en la ciudad de Villa María, Córdoba, donde compitió junto a destacados tiradores de distintos puntos del país. Su presencia no solo representó un desafío deportivo, sino también una oportunidad de crecimiento y aprendizaje en una disciplina de gran exigencia técnica.

En paralelo, Cristian Ojeda se sumó a la tradicional Pesca del Dorado en Paso de la Patria, Corrientes, uno de los eventos más importantes de la región en esta actividad. Enmarcado en un entorno natural único y con gran convocatoria de pescadores, Ojeda defendió los colores del club a través de la Subcomisión de Caza y Pesca “Monte y Río”, dejando una muy buena representación para Margarita Belén.

Desde la municipalidad, bajo la gestión del intendente Javier Martínez, destacaron la importancia de acompañar a los deportistas locales y de seguir generando oportunidades de desarrollo en distintas disciplinas.

“Cada vez que un vecino compite afuera, lleva consigo la identidad de nuestra comunidad. Estos logros son motivo de orgullo y un estímulo para seguir apostando al deporte como herramienta de inclusión y crecimiento”, señalaron.

El fin de semana deportivo no solo significó competencia, sino también un espacio de encuentro, amistad y superación personal, reafirmando el compromiso de Margarita Belén con la promoción de la actividad física y los valores del deporte.