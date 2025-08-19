Resistencia: detuvieron a un joven con pedido de captura por encubrimiento

En la noche del lunes 18 de agosto, efectivos de la Policía Caminera detuvieron en Resistencia a un joven de 24 años que presentaba pedido activo de captura por una causa judicial en trámite.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:00 horas, en inmediaciones de la avenida Juana Azurduy al 2200, en el marco del Operativo dispuesto por la Orden N° 1442-C.E.A.C./25. Allí, el personal policial identificó a un transeúnte que circulaba por la zona.

Al ser requisados sus datos en el Sistema Si.Ge.Bi., los uniformados constataron que se trataba de Alejo Ariel S., de 24 años, domiciliado en Villa Universidad de la capital chaqueña, quien tenía un pedido activo de aprehensión y detención vigente desde el 29 de febrero de 2024, en el marco de la causa “S. Alejo Ariel s/ Encubrimiento”.

La investigación está a cargo del Juzgado Correccional N° 3 de Resistencia, cuya titular es la jueza Claudia Sandra Esquetino, bajo el expediente N° 3116/2023-1, con oficio judicial N° 2973.

El detenido fue notificado de su situación legal y, según confirmaron fuentes policiales, será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, con su traslado previsto para el día siguiente a los estrados correspondientes junto con las actuaciones labradas.