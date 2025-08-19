Resistencia: detuvieron a un joven con pedido de captura por encubrimiento

WhatsApp Image 2025-08-18 at 22.07.33

En la noche del lunes 18 de agosto, efectivos de la Policía Caminera detuvieron en Resistencia a un joven de 24 años que presentaba pedido activo de captura por una causa judicial en trámite.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:00 horas, en inmediaciones de la avenida Juana Azurduy al 2200, en el marco del Operativo dispuesto por la Orden N° 1442-C.E.A.C./25. Allí, el personal policial identificó a un transeúnte que circulaba por la zona.

Al ser requisados sus datos en el Sistema Si.Ge.Bi., los uniformados constataron que se trataba de Alejo Ariel S., de 24 años, domiciliado en Villa Universidad de la capital chaqueña, quien tenía un pedido activo de aprehensión y detención vigente desde el 29 de febrero de 2024, en el marco de la causa “S. Alejo Ariel s/ Encubrimiento”.

La investigación está a cargo del Juzgado Correccional N° 3 de Resistencia, cuya titular es la jueza Claudia Sandra Esquetino, bajo el expediente N° 3116/2023-1, con oficio judicial N° 2973.

El detenido fue notificado de su situación legal y, según confirmaron fuentes policiales, será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, con su traslado previsto para el día siguiente a los estrados correspondientes junto con las actuaciones labradas.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-08-18 at 21.20.54

Operativo en Pampa del Indio: dos jóvenes de Quitilipi detenidos con más de un kilo de marihuana

WhatsApp Image 2025-08-18 at 20.26.09

Hinchas de Cerro Porteño hicieron escala en Resistencia y generaron un momento de tensión en una estación de servicio

DeWatermark.ai_1755548393002

Marcela Acuña amplió una denuncia por malos tratos hacia Emerenciano y César Sena

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-08-18 at 21.20.54

Operativo en Pampa del Indio: dos jóvenes de Quitilipi detenidos con más de un kilo de marihuana

WhatsApp Image 2025-08-18 at 22.07.33

Resistencia: detuvieron a un joven con pedido de captura por encubrimiento

536181247_1185888686911345_3267929908149011220_n

Tres Isletas celebra su 88° aniversario con el regreso de la tradicional Maratón “Corrida de Calles”

534525888_1091383976428704_8789169490205755501_n

Margarita Belén tuvo un fin de semana deportivo con representantes en distintas disciplinas

535544752_122274631322223682_7296573165792192736_n

El Sauzalito inauguró la 19ª Edición de la Copa Tres Fronteras