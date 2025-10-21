Tres encapuchados atacan y roban en casa familiar

Según fuentes policiales, alrededor de las 10:45 se recibió una solicitud de los agentes por parte de una mujer que trabaja en el domicilio de la familia Bosch Saorin. Al llegar al lugar, entrevistaron a Susana Magdalena Rodríguez, de 38 años, quien relató haber sido víctima de un violento episodio.

Rodríguez explicó que al ingresar a la casa para cumplir con sus tareas laborales —ya que los propietarios se encuentran en la provincia de Buenos Aires— fue sorprendida por tres hombres con los rostros cubiertos. Los agresores la golpearon en la cabeza con un objeto que podría haber sido un arma de fuego, la maniataron a una silla y luego huyeron en un vehículo gris, sin que se pudieran precisar más detalles.

La División de Investigaciones Complejas Interior Charata tomó intervención en el hecho ocurrido en una vivienda ubicada sobre Ruta Nacional Nº 16, Km. 250.

La víctima constató el robo de varias armas de fuego pertenecientes a Bosch. En el momento del hecho, Rodríguez se encontraba acompañada por Gustavo Sánchez, de 35 años, quien también fue entrevistado por los efectivos.

La Fiscalía en turno dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Sáenz Peña y se ordenó un operativo de control en rutas. Además, se comisionó personal de esta división y de la División de Investigaciones Complejas de Roque Sáenz Peña para avanzar con las tareas investigativas.

El inmueble donde se produjo el violento atraco, con una empleada rural, privada de la libertad por los asaltantes.

La causa fue caratulada como supuesto robo con privación Ilegítima de la libertad, e iniciada de oficio.