Capturan oso melero en Zona Urbana de Resistencia

El hecho ocurrió alrededor de las 7:20, en inmediaciones de avenida Lisandro de la Torre y Quijano, cuando efectivos de la División Patrulla Preventiva realizaba recorridas de prevención. En ese momento, una mujer de 30 años se acercó a los agentes y les informó que había visto un oso melero que, según comentó, habría atacado a varios perros en un terreno descampado de la calle Los Hacheros al 3100.

Ante la situación, los uniformados verificaron el lugar y efectivamente observaron al animal. De inmediato, se comunicaron con personal de la Brigada Operativa Ambiental (BOA), quienes arribaron al sitio.

El equipo especializado, a cargo del agente Piedrabuena Daniel, procedió a la captura segura del oso melero, que fue trasladado a un centro de control veterinario para su evaluación y posterior reintegración a su hábitat natural.