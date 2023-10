Trenes de larga distancia: se pusieron a la venta los pasajes de noviembre

Impactos: 12

Los boletos se agotan rápidamente y pueden conseguirse de forma online y presencial.

Trenes Argentinos informó a través de sus redes sociales que se pusieron a la venta los pasajes de tren de larga distancia para el mes de noviembre, que se pueden conseguir de forma presencial o virtual a través del sitio Web de la empresa, en este último caso con un 10% de descuento en el valor de la tarifa.

Hay 10 destinos a los que se puede viajar mediante esta vía: Mar del Plata, Pinamar, Rosario, Córdoba, Tucumán, Junín, Bragado, Pehuajó, Justo Daract y Palmira. Estos pasajes son muy requeridos y se recomienda a los turistas intentar sacarlos lo antes posible porque se agotan rápidamente.

Las estaciones cabecera habilitadas para conseguir los pasajes en forma presencial son Retiro, Constitución, Once y también se agregan las estaciones intermedias de los recorridos mencionados. Los jubilados y pensionados tienen un 40% de descuento en el valor del pasaje, mientras que las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CDU) viajan sin cargo realizando un trámite en el sitio Web de Trenes Argentinos.

Un dato a tener en cuenta: es obligatorio confirmar el viaje de ida y de vuelta entre las 72 y 24 horas previas a la partida. Los pasajes que no sean confirmados serán puestos a la venta nuevamente.

Tren Buenos Aires – Mar del Plata (con opción Pinamar)

Tiene dos servicios diarios saliendo desde Constitución (6.22 y 9.35), mientras que desde la Ciudad Feliz parte a las 11.06 y 14.12. También existe un servicio de refuerzo que sale desde Buenos Aires los viernes a las 17.10 y regresa desde Mar del Plata el lunes a la 1.22. El costo de los pasajes es de $ 2.695 en categoría Primera y $ 3.230 en Pullman.

Quienes se dirijan a Pinamar tienen que chequear cuáles de estas formaciones paran en la estación intermedia de General Guido y ahí hacer la conexión. Los pasajes entre Guido y esta ciudad de la Costa Atlántica cuestan $ 670 (si luego se le agrega el tramo hasta Constitución), el monto asciende a $ 2.320.

(*) Por obras en zona de vías, el 7, 8, 9, 21, 22 y 23/11 no circularán los trenes desde y hacia Mar del Plata y Pinamar.

Tren Buenos Aires – Rosario

Cuenta con un servicio diario que sale desde Retiro a las 19.30 y otro que parte desde Rosario Norte a las 2.48. Los tickets para este trayecto cuestan $ 2.140 en Primera y $ 2.555 en Pullman.

Tren Buenos Aires – Córdoba

Existen dos frecuencias semanales que parten desde Retiro los miércoles y domingos a las 11.30, mientras que de Córdoba salen los lunes y viernes a las 20.08. Los boletos cuestan $ 3.155 en Primera, $3.770 en Pullman y $ 10.725 en Camarote para dos personas.

Tren Buenos Aires – Tucumán

También tiene dos servicios semanales que parten desde Retiro los miércoles y domingos a las 21.10 y desde la estación tucumana de Cevil Pozo los martes y viernes a las 22.30. El costo de los pasajes es el siguiente: $ 5.200 en Primera, $6.240 en Pullman y $ 18.140 en Camarote para dos personas.

Tren Buenos Aires – Bragado

Hay tres frecuencias semanales para viajar en este tren que parten desde la estación de Once los lunes, miércoles y viernes a las 18.35 y vuelven desde Bragado los lunes a las 2.30 y los miércoles y viernes a las 5.30. Los tickets para este servicio cuestan $ 1.405 en Primera y $1.675 en Pullman.

Tren Buenos Aires – Pehuajó

Cuenta con un solo servicio semanal que parte de Once los viernes a las 20.55 y desde Pehuajó los domingos a las 20.30. Los pasajes cuestan $ 2.450 en Primera y $ 2.935 en Pullman.

Tren Buenos Aires – Junín

Cuenta con una frecuencia diaria que parte desde Retiro a las 18.15 y que vuelve desde Junín a las 0.50. El costo de los boletos para este tramo es de $ 1.690 en Primera y $2.020 en Pullman.

Tren Buenos Aires – Mendoza (opción Justo Daract)

Este ramal se llama Buenos Aires-Justo Daract/Palmira y parte desde Retiro con dos frecuencias hasta Justo Daract (8 y 22 de septiembre) y tres a Palmira 1°, 15 y 29 de septiembre. Los costos son los siguientes: a Justo Daract cuesta ir $4.430 en Primera, $5.535 en Pullman y $16.020 en Camarote, mientras que a Palmira $6.995 en Primera, $8.380 en Pullman y $25.165 en Camarote.

(*) Los servicios a Justo Daract (San Luis) circularán:

• Desde Retiro: el 3/11, 10/11 y 24/11

• Desde Justo Daract: el 5/11, 12/11 y 26/11

(*) Los servicios a Palmira (Mendoza) circularán:

• Desde Retiro: el 17/11

• Desde Palmira: el 20/11 (por feriado)

Fuente: NA