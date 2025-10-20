Tras una exitosa primera jornada, ANSES, ANDIS e INAI continúan este martes en Villa Río Bermejito

WhatsApp Image 2025-10-20 at 18.50.11

Con una importante participación de vecinos, se llevó adelante hoy con éxito la primera jornada del operativo integral en territorio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en la localidad de Villa Río Bermejito.

Durante este lunes, el playón municipal fue el punto de encuentro donde, en el horario de 8 a 12:30, equipos especializados de los organismos brindaron asesoramiento y realizaron trámites esenciales, acercando el Estado a la comunidad y dando respuesta a una amplia demanda de gestiones sociales.
Entre los principales servicios ofrecidos, los vecinos pudieron acceder a información y trámites vinculados a:
-Asignación Universal por Hijo (AUH)
-Asignación por Embarazo, Nacimiento y Prenatal
-Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
-Ayuda Escolar
-Atención y trámites de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
-Otras gestiones sociales y de seguridad social

El operativo continuará este martes, en el mismo lugar y horario, con el objetivo de seguir facilitando el acceso a derechos y servicios a los habitantes de Villa Río Bermejito, evitando traslados innecesarios a otras localidades.
De esta manera, se continuará con la presencia territorial y la atención directa a la ciudadanía.

