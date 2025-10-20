Todo listo para la tercera edición de la Expo UNNE

183669w681h511c.jpg

La Universidad Nacional del Nordeste realizará la tercera edición de la Expo UNNE. Para este 2025, está previsto que las actividades tengan lugar el 24 de octubre en el Campus Resistencia y el 31 de octubre en el Campus Sargento Cabral de Corrientes. En ambas fechas, las actividades se extenderán de 8,30 a 12 y de 13,30 a 17 horas.

Cada facultad y área de la universidad presentará sus espacios informativos, talleres y micro experiencias. Las postas informativas funcionarán como stands institucionales donde se ofrecerá información sobre la oferta académica, además de un diálogo con docentes y estudiantes.

Habrá también talleres áulicos en el que los participantes podrán acercarse a las actividades propias de la vida universitaria mediante el contenido y prácticas del ámbito académico. Los interesados en participar de esta actividad deberán inscribirse previamente.

Las Micro Experiencias Profesionales incluirán actividades breves y dinámicas, que mostrarán aspectos concretos de distintas carreras, como demostraciones, juegos, uso de instrumental o resolución de casos. También esta actividad requerirá inscripción previa.

El ingreso y la participación a la EXPO UNNE como a las distintas actividades de la Expo son de carácter gratuito.

Los interesados en participar de la Expo UNNE 2025 y contar con mayor información, pueden realizar un seguimiento de las redes sociales: Instagram: @orientacionvocacionalunne y Facebook: @unneorientacionvocacional, para estar al tanto de todo lo referido a la Expo UNNE 2025.
Para más información, se puede escribir al 3794-884988 o al correo: ovo.sgeu.unne@gmail.com

