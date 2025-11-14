Interceptan un camión con marihuana oculta entre bobinas de alambre

Efectivos de la Sección Seguridad Vial «Lapachito», dependiente del Escuadrón 14 «Las Palmas», mientras efectuaba controles de modalidad dinámica sobre la Ruta Nacional Nº 11 en el kilómetro 1.060, paraje Lapachito, detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales de bandera paraguaya, que provenía desde Mariano Roque Alonso (República de Paraguay) y se dirigía a la provincia de Córdoba.

Al llevar a cabo el control físico y documentológico, personal destacado observó inconsistencias en las sogas precintos que rodea la lona en el semirremolque. A su vez, el fuerte olor característico a marihuana que emanaba del sector de la carga, alertó a los uniformados ante la posible comisión de un ilícito.

Secuestro de marihuana en un camión.

Inmediatamente, se solicitó la presencia del can «Olivia», quien al pasar por el camión reaccionó de manera activa como habitualmente lo hace ante la presencia de estupefaciente, confirmando las sospechas de los gendarmes.

Con el conocimiento e intervención del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, se trasladó al transporte hacia las instalaciones del Escuadrón 14. Allí, en forma conjunta con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (delegación Barranqueras), se comprobó que entre bobinas de alambre ocultaban 115 cajas con 2.384 paquetes rectangulares y amorfos.

Realizado el narcotest, se obtuvo resultado cromáticamente positivo para cannabis sativa (marihuana), arrojando un pesaje total de 2.697 kilos y 926 gramos.

El magistrado dispuso el secuestro de la droga, tres teléfonos celulares y la detención del conductor de nacionalidad paraguaya.