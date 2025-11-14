Interceptan un camión con marihuana oculta entre bobinas de alambre

184680w850h478c.jpg

Efectivos de la Sección Seguridad Vial «Lapachito», dependiente del Escuadrón 14 «Las Palmas», mientras efectuaba controles de modalidad dinámica sobre la Ruta Nacional Nº 11 en el kilómetro 1.060, paraje Lapachito, detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales de bandera paraguaya, que provenía desde Mariano Roque Alonso (República de Paraguay) y se dirigía a la provincia de Córdoba.

Al llevar a cabo el control físico y documentológico, personal destacado observó inconsistencias en las sogas precintos que rodea la lona en el semirremolque. A su vez, el fuerte olor característico a marihuana que emanaba del sector de la carga, alertó a los uniformados ante la posible comisión de un ilícito.

Secuestro de marihuana en un camión.

Inmediatamente, se solicitó la presencia del can «Olivia», quien al pasar por el camión reaccionó de manera activa como habitualmente lo hace ante la presencia de estupefaciente, confirmando las sospechas de los gendarmes.

Con el conocimiento e intervención del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, se trasladó al transporte hacia las instalaciones del Escuadrón 14. Allí, en forma conjunta con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (delegación Barranqueras), se comprobó que entre bobinas de alambre ocultaban 115 cajas con 2.384 paquetes rectangulares y amorfos.

Secuestro de marihuana en un camión.

Realizado el narcotest, se obtuvo resultado cromáticamente positivo para cannabis sativa (marihuana), arrojando un pesaje total de 2.697 kilos y 926 gramos.

El magistrado dispuso el secuestro de la droga, tres teléfonos celulares y la detención del conductor de nacionalidad paraguaya.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-11-14 at 11.01.15

Tras tres días de paro, regularizan el pago a trabajadores de Cardiología del Sanatorio Güemes

173188w850h638c.jpg

El Ipduv lanzó el programa «Tu ahorro, tu legado» para el adelanto de cuotas

WhatsApp Image 2025-11-14 at 08.21.43

Consejo Federal de Educación: Chaco se suma al acuerdo de garantizar los 190 días de clases

Te pueden interesar

184672w850h478c.png

Corrientes: allanan un predio del Ejército por material de abuso sexual de niños y niñas

184680w850h478c.jpg

Interceptan un camión con marihuana oculta entre bobinas de alambre

WhatsApp Image 2025-11-14 at 11.01.15

Tras tres días de paro, regularizan el pago a trabajadores de Cardiología del Sanatorio Güemes

184655w850h478c.jpg

Marcela Acuña desafió al Gobierno y pidió la intervención del Poder Judicial chaqueño: «Por el desastre que hicieron»

184654w850h478c.jpg

Gustavo Obregón habló por primera y última vez: «Solamente acompañé a César»