Tras la tormenta, cesó el alerta: así estará el tiempo este fin de semana en Resistencia

Luego de una intensa aunque breve lluvia en el Gran Resistencia, el Servicio Meteorológico Nacional emitió el cese del alerta por tormentas fuertes para el Chaco, y anuncia inestabilidad con lluvias y tormentas aisladas para este fin de semana en Resistencia y alrededores, y con poco cambio de temperatura, con máximas en torno a los 30°C.

En detalle, para este sábado se prevé lluvias y tormentas aisladas durante todo el día, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 22 grados y un techo de 30.

En tanto, para el domingo se espera cielo mayormente nublado por la mañana, y tormentas aisladas por la tarde-noche, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.

Asimismo, para el lunes se pronostica tormentas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche, con 20 grados de temperatura mínima y 31 de máxima.

Por último, para el martes, el SMN anticipa cielo mayormente nublado, con similares valores térmicos: mínima de 20 grados y máxima de 31.