Reforma laboral: la CGT presentó un amparo para que la ley sea declarada inconstitucional

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un recurso de amparo ante la Justicia con el objetivo de frenar la implementación de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional.

La central sindical planteó la inconstitucionalidad de la ley al considerar que vulnera derechos históricos de los trabajadores.

La presentación judicial se realizó luego de la sanción y promulgación de la ley.

La CGT sostiene que varios artículos afectan derechos individuales y colectivos, en particular aquellos vinculados con la protección del empleo, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

Entre sus argumentos, la central obrera afirma que la reforma viola principios constitucionales del derecho del trabajo, como el de progresividad, que establece que los derechos laborales no pueden retroceder una vez conquistados.

Asismimo, cuestiona que algunos cambios contradicen compromisos asumidos por el país en tratados internacionales y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

La CGT considera que la norma implica un retroceso en materia de derechos laborales consagrados en la Constitución, particularmente en el Artículo 14 bis de la Constitución Argentina, que establece garantías para los trabajadores.

Con el amparo presentado, la discusión sobre la reforma abre ahora un nuevo frente en los tribunales. Será la Justicia la que deberá definir si la norma puede aplicarse plenamente o si corresponde suspender algunos de sus artículos mientras se analiza su constitucionalidad.