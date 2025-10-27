Continúan las obras de bacheo y provisión de agua en Villa Ángela

El municipio refuerza el mantenimiento vial y el acompañamiento a barrios sin servicio regular de agua potable.

En la mañana de este lunes 27 de octubre, el Municipio de Villa Ángela puso en marcha una nueva etapa del plan de bacheo urbano, a cargo del equipo de la Secretaría de Servicios Públicos.

Las cuadrillas trabajaron sobre la calle República de Hungría, entre Belgrano y Rivadavia, donde se realizaron tareas de reparación de calzada y nivelación, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y prevenir daños mayores en el pavimento.

Desde el área municipal remarcaron que estos trabajos forman parte de un programa sostenido de mantenimiento de calles, que se viene ejecutando en distintos puntos de la ciudad, priorizando los sectores de mayor tránsito y deterioro.

Paralelamente, en la misma jornada se llevó adelante la provisión de agua a los tanques comunitarios del sector Quinta 10 y otros barrios que no cuentan con acceso al servicio regular de agua potable. A través del sistema de acarreo, el municipio abastece semanalmente a las familias para garantizar el acceso al recurso esencial.

Con estas acciones, la gestión municipal busca dar respuesta a las necesidades básicas de los vecinos y mejorar la calidad de vida urbana, combinando tareas de infraestructura con servicios esenciales.