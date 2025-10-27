Continúan las obras de bacheo y provisión de agua en Villa Ángela

570091273_825935336859067_8269996929920947419_n

El municipio refuerza el mantenimiento vial y el acompañamiento a barrios sin servicio regular de agua potable.

En la mañana de este lunes 27 de octubre, el Municipio de Villa Ángela puso en marcha una nueva etapa del plan de bacheo urbano, a cargo del equipo de la Secretaría de Servicios Públicos.

Las cuadrillas trabajaron sobre la calle República de Hungría, entre Belgrano y Rivadavia, donde se realizaron tareas de reparación de calzada y nivelación, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y prevenir daños mayores en el pavimento.

Desde el área municipal remarcaron que estos trabajos forman parte de un programa sostenido de mantenimiento de calles, que se viene ejecutando en distintos puntos de la ciudad, priorizando los sectores de mayor tránsito y deterioro.

Paralelamente, en la misma jornada se llevó adelante la provisión de agua a los tanques comunitarios del sector Quinta 10 y otros barrios que no cuentan con acceso al servicio regular de agua potable. A través del sistema de acarreo, el municipio abastece semanalmente a las familias para garantizar el acceso al recurso esencial.

Con estas acciones, la gestión municipal busca dar respuesta a las necesidades básicas de los vecinos y mejorar la calidad de vida urbana, combinando tareas de infraestructura con servicios esenciales.

Más Noticias

571351985_1146950904207721_5503814938824081867_n

El Museo Histórico de Puerto Tirol recibió visitas educativas y la presencia del músico Julio Cáceres

571207039_1141245704857030_1339424583919441191_n

Tras el temporal: Du Graty resistió 300 milímetros de lluvia y mantiene sus calles transitables

170753w850h566c.jpg

Mayores de 25 años sin título secundario podrán cursar carreras en Uncaus

Te pueden interesar

571351985_1146950904207721_5503814938824081867_n

El Museo Histórico de Puerto Tirol recibió visitas educativas y la presencia del músico Julio Cáceres

570091273_825935336859067_8269996929920947419_n

Continúan las obras de bacheo y provisión de agua en Villa Ángela

571207039_1141245704857030_1339424583919441191_n

Tras el temporal: Du Graty resistió 300 milímetros de lluvia y mantiene sus calles transitables

9319w850h478c.jpg

Boca se lo dio vuelta a Barracas Central, y se metió en zona de play off

159679w850h520c.jpg (1)

Anuncian lluvia y descenso de temperatura para este martes