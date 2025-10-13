Tradición Y Cultura: Sáenz Peña Celebró La 13° Expo Feria De Colectividades Extranjeras

El gobernador Leandro Zdero acompañó, este domingo por la noche, la 13° Expo Feria de Colectividades Extranjeras que se desarrolló en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El evento, que contó con la presencia del intendente local Bruno Cipolini, es de gran relevancia para la comunidad termal y toda la región, reunió a miles de visitantes que se acercaron para disfrutar de una nueva edición dedicada a la difusión de las culturas migrantes que poblaron la provincia del Chaco.

Esta tradicional exposición, organizada por la Federación de Colectividades Extranjeras, se consolida año tras año como una de las celebraciones más importantes del interior chaqueño, atrayendo a más de 30.000 personas y promoviendo el trabajo de artistas, ballets, emprendedores, artesanos y gastronómicos locales.
Durante las tres jornadas, el predio se colmó de color, música y danzas típicas que dieron vida a un verdadero encuentro de integración cultural. Además, como es habitual, se llevó a cabo la elección de las soberanas juveniles y la representante infantil que representarán a la fiesta durante el período 2025-2026. La Expo también ofreció una variada propuesta gastronómica con platos tradicionales de cada colectividad, stands de emprendedores, comercios, artesanos y servicios institucionales, generando un espacio de encuentro que combina cultura, historia y desarrollo local.
Entre las 15 entidades federadas que participaron se encuentran: la Asociación Civil Unión Polaca Saenzpeñense, la Colectividad Montenegrina del Chaco “Kralj Nikola”, la Asociación Suizo Alemana, la Asociación Sirio Libanesa de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Colectividad Búlgara “Jristo Botev” Cultural y Deportiva, la Asociación Civil Social, Cultural y Deportiva Unión Checoslovaca, la Asociación Ucraniana de Cultura “Prosvita” – Filial Sáenz Peña, la Asociación Civil de Residentes y Descendientes de Paraguayos en Chaco, la Asociación Italiana de Socorros Mutuos “Unión y Progreso”, la Sociedad Yugoslava Cultural y Deportiva, la Asociación Civil Colectividad Árabe de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Sociedad Española de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Asociación Comunidad Gitana del Chaco, Asociación Búlgara “Vasil Levki” – Las Breñas y el Centro Democrático Español.
El evento contó con el acompañamiento de Lotería Chaqueña, la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Gobierno provincial y distintos organismos provinciales y municipales que hicieron posible la realización de esta nueva edición de la fiesta que ya es un símbolo de convivencia y diversidad en la provincia.

GOBERNADOR ZDERO: “ESTOS EVENTOS DEFENDEN NUESTRA HISTORIA Y CULTURA”
El gobernador Leandro Zdero destacó la importancia de la 13° Expo de Feria de Colectividades Extranjeras como un espacio para difundir y mantener vivas las tradiciones migrantes que poblaron la provincia. “Es un honor poder compartir con nuestra historia, porque muchos de ellos vinieron de otras tierras a aportar a nuestra provincia y de esa manera hicieron un ramillete de culturas muy grande”, afirmó.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo provincial valoró el acompañamiento del Estado y la continuidad de estas fiestas año tras año en Sáenz Peña y otras localidades chaqueñas. “Para nosotros es importante no solo acompañar, sino también resaltar lo que significa esto por la historia misma de todas y cada una de las colectividades. Ellos no dejan de preservar su historia en sus costumbres, en sus bailes, en su gastronomía”, aseguró.
“Yo soy nieto de inmigrantes y un evento de esta magnitud es como una caricia al alma. Es importante defender nuestras historias, nuestras culturas y nuestras identidades”, cerró el primer mandatario provincial.

GEORGINA MADZAREVICH: “LOGRAMOS UNA HERMOSA FIESTA CON EL APOYO DEL GOBIERNO Y DEL MUNICIPIO DE SÁENZ PEÑA”
La presidente de la Federación de Colectividades Extranjeras, Georgina Madzarevich, celebró la realización del evento que contó con una gran asistencia por parte de los vecinos de Sáenz Peña y de otras localidades. “Las 14 colectividades estuvieron presentes, y con el apoyo del Municipio y del Gobierno de la provincia pudimos realizar una hermosa fiesta y con una espectacular noche”, finalizó.

