Demoraron a cuatro personas por la desaparición de Gabriela Barrios

183364w725h487c.jpg

Este lunes, la Policía del Chaco confirmó que demoró a cuatro personas por la desaparición de Gabriela Arací Barrios, de 20 años, quien se ausentó de su hogar desde la madrugada del domingo, en Avia Terai.

Se trata de tres hombres y de una mujer, que son quienes vieron por última vez a la joven. Los mismos se encuentran a disposición del fiscal Marcelo Soto de Sáenz Peña.

A pocas cuadras del domicilio de uno de los detenidos, se encontró un par de medias, la cual deberá ser reconocida por la madre de Gabriela, si pertenece o no a la chica.

Las medias encontradas.

Asimismo, se activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Barrios. Según denunció su madre, Natalia Vanesa Barrios, de 42 años, la joven se ausentó de su domicilio ubicado en el barrio 108 Viviendas alrededor de la una de la madrugada del 12 de octubre y hasta el momento no regresó.

Gabriela mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello colorado lacio y ojos marrón claro. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón corto de jean bicolor (blanco adelante y azul atrás), remera negra, buzo gris con capucha y zapatillas negras. Posee un piercing en la nariz y un lunar en la pierna derecha.

En el marco del operativo, la Policía halló una motocicleta Corven Energy quemada en un predio con una vivienda abandonada, ubicado entre calles 5, 14 y 16 del barrio Sur. Según las primeras pericias, se trata del rodado en el que se movilizaba Gabriela. 

La moto quemada.

En el mismo lugar también fueron encontradas dos medias de distintos pares, de color oscuro, las cuales fueron secuestradas junto al vehículo.

En el procedimiento intervinieron la División Criminalística, la División Infantería y la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña. La causa se encuentra bajo investigación y se dio intervención al fiscal en turno.

