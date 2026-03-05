Trabajos de mantenimiento en distintos sectores de Colonia Popular 🌿

Este jueves, personal de la Municipalidad de Colonia Popular realizó diversas tareas de mantenimiento en diferentes puntos de la localidad.

Las cuadrillas municipales llevaron adelante trabajos de limpieza, corte de pasto, desmalezado y reparación de alcantarillado, con el objetivo de mejorar el estado de los espacios públicos y garantizar un entorno más ordenado y seguro para los vecinos.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas tareas cotidianas que permiten mantener los espacios comunes cuidados y en condiciones, contribuyendo al bienestar de toda la comunidad.

 

