Tormenta con granizo y fuertes ráfagas provocó importantes daños en Hermoso Campo

WhatsApp-Image-2025-11-05-at-06.37.10

El temporal golpeó con fuerza durante la noche del martes y dejó a la localidad sin energía eléctrica ni servicio de internet. Una antena de Ecom Chaco cayó sobre el muro perimetral de la comisaría.

Una violenta tormenta eléctrica azotó la localidad chaqueña de Hermoso Campo pasadas las 22 del martes, dejando a su paso daños materiales, cortes de energía y de comunicación. El fenómeno estuvo acompañado por granizo y ráfagas de viento que sorprendieron a los vecinos y provocaron destrozos en distintos puntos del casco urbano.

Uno de los incidentes más graves fue la caída de la antena de Ecom Chaco, instalada detrás de la Comisaría local, que terminó derribando parte del muro perimetral del sector por donde ingresan los móviles policiales.

Ante la emergencia, efectivos de la dependencia iniciaron un relevamiento por los barrios más afectados para evaluar daños y asistir a las familias que pudieran haber resultado damnificadas.

Como consecuencia del temporal, gran parte del pueblo quedó sin luz ni conexión a internet, complicando las comunicaciones y los trabajos de emergencia. Hasta esta mañana, personal técnico y municipal continuaba trabajando en la reposición de los servicios y en la limpieza de escombros generados por el temporal.

