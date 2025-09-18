La Feria de los Martes se consolida como motor de la producción local en Castelli

La Feria de los Martes, impulsada por la intendencia de Pío Sander junto a la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, que encabeza Jessica Kloster, se afianza como un espacio comercial y social de referencia en Juan José Castelli.

Cada semana, la Plaza Central reúne a vecinos y productores que ofrecen alimentos elaborados en la zona, combinando recetas ancestrales con tecnologías actuales. Entre los productos destacados se encuentran conservas, pickles, quesos y quesillos artesanales, todos con sello y características propias de la región.

La feria se ha vuelto un punto de encuentro muy popular, donde los consumidores pueden acceder a productos frescos y de calidad, como:

  • Carnes y chacinados

  • Frutas y verduras

  • Lácteos y derivados

  • Productos avícolas y apícolas

  • Elaboraciones artesanales locales

Este espacio no solo fomenta la producción local y fortalece la economía comunitaria, sino que también genera un vínculo directo entre productores y consumidores, consolidándose como un verdadero motor para la economía social de Castelli.

 

