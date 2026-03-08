Tapia anunció la creación de un nuevo torneo profesional en el que participarán equipos de todas las provincias

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, anunció la creación de un nuevo torneo profesional que contará con la participación de equipos representantes de las 24 provincias del país, en una iniciativa que busca fortalecer el carácter federal del fútbol argentino.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con dirigentes de clubes del interior, donde el titular de la AFA remarcó la importancia de seguir ampliando las oportunidades de competencia para las instituciones de todo el país.

“Cada provincia tendrá un equipo jugando en el nuevo torneo profesional que lanzaremos este año”, señaló Tapia al comunicar la decisión. Según explicó, cada uno de los clubes participantes contará con ocho contratos profesionales que serán financiados por la AFA, en un esquema similar al que se implementó cuando comenzó la profesionalización del fútbol femenino.

El dirigente destacó que la medida forma parte de una política orientada a consolidar un fútbol más federal y con mayor participación de instituciones del interior. En ese sentido, recordó que actualmente la Liga Profesional de Fútbol cuenta con 30 equipos, mientras que la Primera Nacional reúne a 36 clubes de distintas regiones del país.

Durante su exposición también mencionó otras competencias impulsadas con ese objetivo, como la Copa País, creada para ampliar la representación de las provincias en el fútbol nacional.

Por el momento, desde la AFA no se brindaron detalles sobre el formato de competencia ni sobre los equipos que integrarán el nuevo certamen, aunque se espera que en los próximos meses se den a conocer más precisiones sobre su organización.

El anuncio se dio en un contexto particular para el fútbol argentino, ya que durante el fin de semana la actividad estuvo paralizada a raíz de un paro en rechazo a una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por presunta evasión impositiva.

Tras la suspensión de los partidos, la actividad oficial se reanudará este martes con el inicio de la décima jornada del Torneo Apertura. En tanto, el ascenso volverá el próximo viernes con el encuentro entre Atlético Rafaela y San Martín de San Juan, que abrirá la quinta fecha de la Primera Nacional.