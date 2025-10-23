Denuncian la desaparición de Lourdes de Bandana: sufría violencia de género

Este jueves, la madre de la cantante Lourdes Fernández, ex integrante del grupo Bandana, denunció que la artista está desaparecida desde el 4 de octubre pasado.

La mujer aseguró que no tiene contacto con su hija desde principios de mes y que desconoce completamente su paradero.

La presentación fue realizada de manera formal y recibida por la Comisaría Vecinal 14B, tras un correo electrónico enviado la noche del miércoles 22 de octubre por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

En ese mensaje, la madre de la cantante manifestó su preocupación y solicitó la intervención de las autoridades.

En el escrito, la madre también mencionó a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, quien había sido denunciado en 2022 por violencia de género. La mención de su nombre derivó en la intervención de la Policía en el domicilio que la cantante solía habitar.

El personal policial se trasladó al domicilio indicado en la denuncia. Al llegar, fueron atendidos por García Gómez, quien informó que Lourdes Fernández ya no vivía en la vivienda y que actualmente no mantenían ninguna relación sentimental.

Ante la negativa de permitir la revisión de la casa sin orden judicial, las autoridades dispusieron implantar una consigna policial en el lugar para continuar con la vigilancia.

A pesar de la denuncia por desaparición, Lourdes Fernández sigue activa en sus redes sociales, lo que genera un contraste con la preocupación de su madre. Hace unas horas, compartió una publicación promocionando el show que marcará el regreso de Bandana el próximo 23 de noviembre.

Por otro lado, subió una selfie a historias de Instagram en la que se la muestra junto a su gata Mia. En la imagen, la cantante aparece sonriente y relajada, mostrando un momento cotidiano de su vida.

También hizo un posteo del Día de la Madre en el que publicó fotos de ella junto a su mamá en distintas etapas de su vida. La descripción del post decía: «Feliz día ma, te amos. Felicidades a todas las mamás del mundo, las que están presentes, las que te cuidan desde el cielo también».

La causa continúa su curso, con la Policía evaluando medidas adicionales para localizar a la cantante y esclarecer los hechos.