SpaceX estudia lanzar un móvil Starlink para conectar directamente con satélites

La empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, explora el desarrollo de un dispositivo móvil bajo la marca Starlink. Aunque el magnate niega un teléfono convencional, los rumores apuntan a un terminal diseñado para conectarse a su red de más de 9.500 satélites en órbita.

Circulan rumores de que SpaceX podría estar preparándose para lanzar algo mucho más pequeño que un cohete, un teléfono inteligente. La agencia Reuters ha informado de que la compañía, fundada por Elon Musk, está explorando nuevos productos vinculados a Starlink, entre ellos un posible teléfono inteligente con la marca Starlink.

Aunque los detalles siguen siendo escasos, la idea gira en torno a un dispositivo que se conectaría directamente a la creciente constelación de satélites en órbita de SpaceX. El propio Musk ha rechazado públicamente las insinuaciones de que la empresa esté desarrollando activamente un teléfono móvil convencional.

«No estamos desarrollando un teléfono», escribió el mes pasado en X, antes Twitter, aunque no llegó a descartar otro tipo de dispositivo. En otro mensaje en X señaló que un teléfono Starlink «no está descartado en algún momento», aunque, sugirió, tendría un aspecto muy diferente al de los teléfonos inteligentes que vemos ahora en el mercado.

SpaceX ya se ha adentrado en el terreno de la conectividad móvil. Se asoció con T-Mobile para llevar el acceso a Starlink a los teléfonos inteligentes ya existentes y el año pasado cerró un acuerdo de 19.600 millones de dólares (16.500 millones de euros) para adquirir espectro de satélites de EchoStar.

SpaceX opera ahora más de 9.500 satélites, la mayor constelación de la historia, y da servicio a más de 9 millones de usuarios en todo el mundo. Unos 650 satélites están ya dedicados a su programa de conexión directa con dispositivos, que aspira a ofrecer finalmente cobertura móvil en todo el planeta, incluso en las zonas más remotas.

Sin embargo, a comienzos de este año SpaceX anunció planes para ir reduciendo la altitud de unos 4.400 de sus satélites, que orbitan actualmente a 550 kilómetros de la Tierra, hasta los 480 kilómetros a lo largo de 2026, alegando motivos de seguridad espacial.

Michael Nicholls, vicepresidente de ingeniería de SpaceX, explicó que bajar los satélites a una órbita más baja será más seguro porque reducirá los riesgos derivados de «maniobras y lanzamientos no coordinados de otros operadores de satélites».

La decisión llegó después de un inusual incidente en diciembre, cuando SpaceX dijo que uno de sus satélites generó una «pequeña» cantidad de residuos espaciales y perdió la comunicación con una nave espacial a 418 kilómetros de altitud.