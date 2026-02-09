EE.UU. aborda en el océano Índico un petrolero sancionado al que seguía desde el Caribe

El Pentágono anunció la interdicción de un buque vinculado al contrabando de crudo y bajo sanciones de Washington. Se trata del octavo buque interceptado por la Administración Trump en los últimos meses.

El Ejército de Estados Unidos abordó un nuevo petrolero presuntamente vinculado con Venezuela, en esta ocasión en aguas del océano Índico, en cumplimiento de la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump sobre Caracas, según anunció el lunes el Departamento de Defensa, a través de las redes sociales.

«Cuando hablamos de cuarentena, lo decimos en serio. Nada impedirá que el Departamento de Guerra defienda nuestra patria, incluso en océanos del otro lado del mundo», sostuvo el Pentágono mediante un post publicado en la plataforma X. «A lo largo de la noche, tropas estadounidenses llevaron a cabo la inspección, la intercepción y el abordaje del Aquila II, sin ningún incidente«.

El Pentágono comentó que el Ejército estadounidense llevó a cabo una «interdicción marítima con derecho de visita». «El Aquila II operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe. Huyó y lo seguimos», señaló el Departamento de Defensa.

«Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier ámbito, ya sea por tierra, mar o aire; nuestras Fuerzas Armadas les encontrarán e impartirán justicia. Se quedarán sin combustible m

ucho antes de que nos dejen atrás», agrega el mensaje.

El Pentágono no precisó si el petrolero estaba directamente vinculado a Venezuela, país sometido a sanciones energéticas por Washington y que, según EE.UU., recurre a una flota fantasma de buques con pabellones falsos para exportar crudo.

No obstante, según reporta la agencia AP, Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, aseguró que el Aquila II fue uno de al menos 16 petroleros que abandonaron la costa venezolana el mes pasado, poco después de la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro.

Según los datos transmitidos por el propio buque este lunes, el buque no transportaba crudo en el momento de la interdicción. El Aquila II pertenece a una empresa registrada en Hong Kong y, de acuerdo con datos de seguimiento marítimo, pasó gran parte del último año con el transpondedor apagado, una práctica conocida como «navegar a oscuras», que es habitual entre redes de contrabando para ocultar la localización de los barcos.

Washington no ha confirmado la incautación del petrolero, aunque EE.UU. ha confiscado anteriormente al menos siete buques sancionados vinculados a Venezuela. Desde la salida de Maduro del poder, la Administración Trump ha intensificado su control sobre la producción y distribución del petróleo venezolano y ha reforzado las medidas para limitar el suministro de crudo a Cuba, otro aliado regional sometido a sanciones estadounidenses.